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11 Eylül 2023 Pazartesi 13:32:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 13:32:00

Fas'taki deprem... 2 bin 497 can kaybı, 2 bin 476 yaralı

Kaynak: AA

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Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye, yaralıların sayısı 2 bin 476'ya yükseldi.

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 497'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 476'ya yükseldiğini belirtti.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı, dünkü açıklamasında, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Fas'ta 7 büyüklüğündeki deprem, ülkenin yakın tarihindeki yıkıcı depremleri akıllara getirdi
Etiketler : fas marakeş deprem
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