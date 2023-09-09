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09 Eylül 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 11:00:00

Fas'ta 7 büyüklüğündeki deprem, ülkenin yakın tarihindeki yıkıcı depremleri akıllara getirdi

Kaynak: AA

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Fas'ta dün akşam meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, ülkenin son yüzyıldaki deprem geçmişini gündeme getirdi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün açıklamasına göre, merkez üssü Marakeş'in 80 kilometre güneybatısındaki El-Huz bölgesi olan depremde ilk belirlemelere göre 632 kişi öldü, 329'u yaralandı.

Enstitü Başkanı Nasır Cabur, depremi "ülke tarihinde son yüzyılda yaşanan en büyük deprem" olarak niteledi.

Fas'ın yakın tarihinde şu ana kadar meydana gelen en şiddetli depremler ise şu şekilde:

1960 AGADİR DEPREMİ

Fas'ın modern tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri 29 Şubat 1960'ta, Atlantik Okyanusu kıyısındaki Agadir şehri yakınlarında meydana geldi.

Deprem 5,8 büyüklüğünde olmasına rağmen merkezinin sığ olması nedeniyle yüzeyde şiddetli bir sarsıntıya neden oldu.

Yaklaşık 12 ila 15 bin kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin kişinin yaralandığı Agadir depreminde, 35 bin kişi de evsiz kaldı.

Deprem, şehrin altyapısı, kanalizasyon sistemleri ve diğer tesislerinin yaklaşık yüzde 70'inde yıkıma neden oldu. Ayrıca, o sırada aşırı derecede yüksek olan hava sıcaklığı, enkaz altındaki cesetlerin hızla çürümesine, kötü kokuların yayılmasına ve hastalıkların yayılmasına yol açtı.

1969 PORTEKİZ DEPREMİ

28 Şubat 1969'da Cebelitarık Boğazı'nın batısında 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Binalarda orta düzeyde hasara yol açan deprem, Fas'ta 11 kişinin, Portekiz'de ise 2 kişinin ölümüne neden oldu.

2004 EL-HUSEYME DEPREMİ

24 Şubat 2004'te, Fas'ın kuzey kıyısındaki El-Huseyme şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Huseyme depreminde yaklaşık 630 kişi öldü, 926 kişi yaralandı; 15 bin kişi evsiz kaldı.

2016 ALBORAN (EL-BURAN) DENİZİ DEPREMİ

2016'da Huseyme'nin kuzeydoğusundaki Alboran Denizi'nde 25 Ocak 2016'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde korkudan kalp krizi geçiren bir çocuk hayatını kaybetti. Deprem, İspanya'ya bağlı olan ve Fas sınırında yer alan Melilla özerk kentinde büyük hasara ve 26 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Etiketler : fas marakeş deprem
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