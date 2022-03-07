VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko: Millet olarak biriz, beraberiz
Yunanistan'daki PKK kampından görüntüler!
"Yağ stoku bitmiştir" diyenler bu ülkeye ihanet ediyor
"Rusya Esed'den paralı asker alıyor"
Türkiye'nin çabaları sonuç verdi
ABD'den gözdağı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Bakan Bozdağ'dan iyi hal indirimi açıklaması
"Girişimlerimizi sürdüreceğiz"
Rusya Çin'e sığındı!
Türkiye üretim üssü haline gelecek!
Dünya medyası bunu konuşuyor:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor
Ünlü model Bella Hadid'den çifte standarda tepki: Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde?
İBB borç batağında
Masada kritik konular var
Bakan Nebati açıkladı: İnceleme başladı
Ateşkes ilan edildi: Birçok kentte insani koridor açılıyor
EYT için düğmeye basıldı!
Yaban hayvanlarına özel hastane
Amsterdam tatili
Ayrıldılar
Usta sanatçıya Alzheimer teşhisi
Kaporta ustası Buğçe
07 Mart 2022 Pazartesi 15:49:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 15:49:00

Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko: Millet olarak biriz, beraberiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Eski Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko, uluslararası topluma, ülkesinin hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısında bulunarak "Biz bir millet olarak biriz, beraberiz. Kendimizi savunmamız için elimizde yeterince güç ve kuvvet var" dedi.

Eski Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Ukrayna'nın roketler ve ateşler altında olduğunu ve çalışmalarını bu şartlarda sürdüklerini belirten Timoşenko, "Bizim çocuklarımız, ailelerimiz, Ukraynalılar şu an en zor dönemi yaşıyorlar. Biz bir millet olarak biriz, beraberiz. Kendimizi savunmamız için elimizde yeterince güç ve kuvvet var. Bize yardım eden, bize destek sunan tüm milletlere, halklara ve ülkelere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü siz olmadan biz ayakta duramazdık, sizsiz bunu başaramazdık." diye konuştu.

Timoşenko, savaş nedeniyle yerlerinden edilen çocukların ve ailelerin kendilerine geldiğini aktararak "Biz elimizden geldiği kadar bu kişileri tahliye etmeye çalışıyoruz. Bizim ailelerimiz, çocuklarımız bombardıman altında. Onlar ellerinden geldiği kadar sığınaklara sığınmaya çalışıyor. Buna rağmen üzerlerine bombalar yağmaya devam ediyor." dedi.

Uluslararası topluma seslenen Timoşenko, "Bizi duyan, bizi gören herkese sesleniyorum. Ukrayna'ya yardım edin. Rusya'ya karşı Ukrayna hava sahasının kapatılmasına destek olun. Ukrayna'yı savunun, arka çıkın." ifadelerini kullandı.

Rus tarafının insani koridorlarda bile çocukları ve sivilleri bombalamaya, ateş açmaya devam ettiğini belirten Timoşenko sözlerine şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın yanında olan tüm ülkelere, milletlere buradan sesleniyorum. Kendi cumhurbaşkanınıza, parlamentolarınıza, yetkililerinize seslenin ki Rusya'ya karşı Ukrayna hava sahasını kapatma yetkisi versinler. Bomba seslerini, patlama seslerini duyuyorsunuz. Hava sahasının kapatılması bizim için, çocuklar için, aileler için çok önemli."

Timoşenko, ülkenin başkenti Kiev'i artan Rus saldırıları nedeniyle nasıl bir durumun beklediğine ilişkin, Rus tarafı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna-Rusya arasında süren barış görüşmelerinde "samimi olmadığını" ve bombardımanı sürdürdüğü yanıtını verdi.

Etiketler : Yulya Timoşenko UKRAYNA RUSYA
Sessiz âşık

Sessiz âşık
Pijama utandırdı

Pijama utandırdı
Sonsuz aşk yoktur

Sonsuz aşk yoktur
Kuruluş Osman'a taze kan

Kuruluş Osman'a taze kan
Hayat sürprizlerle dolu

Hayat sürprizlerle dolu
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Filmin kadın mahkumları

Filmin kadın mahkumları
Sokak çocuğunu oynamak istiyor

Sokak çocuğunu oynamak istiyor
Eski günleri yad ettiler

Eski günleri yad ettiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER