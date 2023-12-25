Eski İsrailli müzakereci Daniel Levy, Netanyahu'nun Gazze'de "kişisel çıkarlarının" olduğunu söyledi

İsrail'de eski Başbakan Ehud Barak hükümetinin danışmanlarından Daniel Levy, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "en zor siyasi dönemin başlangıcı olacağını" belirterek, Netanyahu'nun saldırılara son vermemesinin arka planında "kişisel çıkarlarının" bulunduğunu söyledi.

Eski İsrailli müzakereci Levy, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD'nin İsrail'e verdiği siyasi ve askeri desteği eleştirerek saldırılara son vermeyen Netanyahu'nun politik amacına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Levy, Gazze'deki insani durumun ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Eğer insani yardım kuruluşlarının, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının söylediklerini takip edersek yarım milyona yakın insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyuyoruz." dedi.

İsrail'in, silahlı gruplar ile siviller arasında ayrım gözetmeksizin Gazze'ye yönelik hava ve topçu bombardımanı düzenlediğini belirten Levy, bunun 20 binden fazla insanın ölümüne yol açtığını ve enkaz altında ne kadar sivil olduğunun bilinmediğini kaydetti.

Levy, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 8 binden fazla çocuğun öldürüldüğüne işaret ederek, meydana gelen insani felaketin etkilerinin görüldüğünün altını çizdi.

Kış mevsiminde insanların barınak, temiz su, sağlık koşulları, ilaç ve gıdadan yoksun olduklarına işaret eden Levy, "Ancak her şeye rağmen ABD, bu duruma son vermek üzere BM'de hızlı şekilde harekete geçilmesini engellemek için elinden geleni yapıyor. Silahlar susmadıkça bu insani felaketi ele alamayacağımız konusunda çok net olmalıyız." diye konuştu.

"İSRAİL TARAFINDA KAYIPLAR VAR ANCAK HENÜZ TOPLUMDAN BASKI GELMEDİ"



Eski İsrailli müzakereci, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ne zaman bitecek?" sorusu üzerine, "Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bence bu (İsrail'deki), iç baskı ve (İsrail'e yönelik) dış baskının bir kombinasyonu. İç baskı sınırlı. Bu baskı, kısmen Gazze'de tutulanların ailelerinden geliyor ve onlar 'ya askeri harekatın devam edeceğini ya da rehinelerin serbest bırakılacağını ama ikisinin birden olmayacağını' anlıyorlar." dedi.

Levy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail tarafında kayıplar var ancak henüz toplumdan 'Bu kadar kayıp yeter!' şeklinde baskı gelmedi ve bence en önemlisi henüz dışarıdan gelen bir baskı da yok. Yine ABD'ye değinmek istiyorum çünkü silah tedarik eden, siyasi ve diplomatik destek sağlayan ABD'dir. Umarım 2024'te yaşayacağımız şey bu değildir."

"NETANYAHU İÇİN 'EN ZOR SİYASİ DÖNEMİN BAŞLANGICI' OLACAK"



Daniel Levy, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi için Netanyahu üzerinde yetersiz de olsa bir baskının bulunduğu görüşünü paylaştı.

Levy, "Netanyahu'nun kişisel olarak dikkate aldığı diğer tüm hususların yanı sıra bu savaşın sona ermesinin kendisi için 'en zor siyasi dönemin başlangıcı' olacağını da unutmamalıyız. Dolayısıyla diğer faktörlere ek olarak bu savaşın sona ermemesinde kişisel çıkarı var." ifadelerini kullandı.