Eski İsrail İstihbarat Şefi'nden alçak itiraf! Soykırıma 'intikam savaşı' kılıfı

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) eski Direktörü Carmi Gillon, insani felaketin her geçen gün derinleştiği Gazze Şeridi'nde "bir intikam savaşı" yürüttüklerini söyledi.

"Kanal 12" televizyonuna konuşan Gillon, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarına ilişkin, "Biz bir intikam savaşına girdik ve yaşadığımız olaylar karşısında bu tamamen meşru." ifadesini kullandı.

İsrail'in söz konusu saldırılarıyla Hamas'ın büyük darbe aldığını savunan Gillon, Gazze Şeridi'nde bir güç boşluğu doğması halinde bunu yine Hamas'ın dolduracağını belirtti.

Gillon, Gazze'deki savaşın "sona erdiğine" işaret ederek, ordunun artık Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri getirmek için sahada çalışması gerektiğini ve "askeri baskının esirleri getirmek için tek yöntem olduğunu" söyledi.

HAMAS'IN SALDIRISI İSRAİL'İN İSTİHBARAT BAŞARISIZLIĞI

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği "sürpriz" saldırıyı "bir istihbarat başarısızlığı" olarak tanımlayan Gillon, "7 Ekim'i kimse hayal edemezdi. İsrailliler 2006'daki Lübnan savaşından itibaren tüm savaşlarını dışarıdan gelen roket ve füzeler üzerine yaptı. Bugüne kadar topraklarının işgalini, esir alınmayı ve bu biçimde öldürüleceklerini düşünmedi." diye konuştu.

Gillon, Gazze'deki savaşın devam etmesiyle Hamas'ın hazırlıklarının ortaya çıktığını ve "istihbarat başarısızlığının devasa olduğunun anlaşıldığını" ifade etti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 19 Filistinli öldürüldü, 66 bin 139 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.