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07 Şubat 2024 Çarşamba 09:57:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 09:57:00

Eski Fiji Başbakanı gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Eski Fiji Başbakanı Frank Bainimarama ve eski iki bakan, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla gözaltına alındı.

Eski Fiji Başbakanı Frank Bainimarama ve eski iki bakanın, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Fiji One News'in haberine göre, polis dün, Bainimarama'nın yanı sıra eski Sağlık Bakanı Neil Sharma ve eski Ekonomi Bakanı Aiyaz Sayed-Khaiyum'u gözaltına aldı.

Geceyi nezarethanede geçiren eski 3 yetkilinin, bugün Suva'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Bainimarama ve eski iki bakan, bir hastanenin mühendislik hizmetlerine yönelik ihaleden menfaat sağlayarak görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Ülkeyi 16 yıl yöneten Frank Bainimarama, 2022 seçimlerini kaybetmişti.

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle 2026'ya kadar parlamentodan uzaklaştırılan Bainimarama, 8 Mart 2023'te bu kararı "haksız" bularak parlamentodan istifa etmişti.

Etiketler : fiji gözaltı başbakan
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