Eski ABD Başkanı Trump, yeniden seçilirse "göçmenleri sınır dışı edeceği" sözünü yineledi
Kaynak: AA
Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında Nevada eyaletinde düzenlediği toplantıda, seçilmesi halinde göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü bir kez daha dile getirdi.
CNN'in haberine göre, Trump, seçim kampanyasının Nevada ayağında göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Göçmenlerin "ABD'yi işgal ettiğini" belirten Trump, seçilmesi halinde göçmenlerin "ülke tarihindeki en büyük sınır dışı" uygulamasına tabi tutulacağına ilişkin sözünü yineledi.
Trump, göçmenlere ilişkin politikaların genişletileceğinin altını çizerek, "federal kolluk kuvvetlerinin büyük bir bölümünün göç ile ilgili birimlere aktarılmasının yanı sıra ülke dışındaki kuvvetlerin de bir kısmının güney sınırına çekileceğini" ifade etti.
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