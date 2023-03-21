VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir açıklarında 154 göçmen yakalandı
Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile görüştü
Putin: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderilirse gereken cevabı vereceğiz
New York'ta Trump Towers ve başsavcılık ofisi etrafında güvenlik önlemleri artırıldı
Kız Kulesi'nin restorasyonu mayısta bitecek
İran'dan İngiltere ve AB'nin yaptırımlarına tepki
Rusya'dan İngiltere'nin "Ukrayna'ya uranyumlu mühimmat sevkiyatı" açıklamasına tepki
"Türk yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız"
YSK'nın cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de
Bakan Yanık açıkladı: Kimliği belirlenemeyen 42 çocuk var
Rönesans Rezidansın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Yeniden görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında tahliye talepleri reddedildi
NATO ülkelerinin savunma harcamaları 1,17 trilyon dolara çıktı
İtalya Başbakanı: AB karmaşık bir dönemde zor görevlerle karşı karşıya
Aksaray'da uyuşturucu operasyonları
Manisa'da taşıyıcı kolonu kesilen bina tahliye edildi
MHP'de 1890 kişinin aday adaylığı başvurusu kabul edildi
Kaybolan denizcinin cesedi 6 ay sonra balıkçı ağlarına takıldı
Afganistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem
TBMM Başkanı Şentop, Nevruz Bayramı'nı kutladı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine tepki
Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu: 103 gözaltı
Avrupa Konseyi'nde Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi
Hollanda, kamuya ait telefonlarda TikTok'un kullanılmamasını istedi
21 Mart 2023 Salı 23:25:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 23:25:00

New York'ta Trump Towers ve başsavcılık ofisi etrafında güvenlik önlemleri artırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı sosyal medya paylaşımında tutuklanabileceğini iddia etmesi üzerine, New York'ta güvenlik önlemleri artırıldı.

Trump'ın, kendisine ait sosyal medya sitesi Truth Social'dan "Salı günü tutuklanabilirim." şeklindeki açıklaması ve destek çağrısı üzerine New York Polisi, Trump'a ait binalar ve eski avukatı Michael Cohen'in ifade verdiği mahkeme etrafında güvenlik önlemlerini artırdı.

Eski Başkan'ın, porno yıldızına gizlilik anlaşması karşılılığı para ödediği iddiasının araştırıldığı soruşturma kapsamında tutuklanma ihtimali üzerine New York sokakları hareketlenirken, polis, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower ile soruşturmayı yürüten Bölge Savcılığı Ofisi etrafını bariyerlerle çevirdi. Ayrıca yol kenarlarına güvenlik kamyonlarının park ettiği görüldü.

Sosyal medyadan organize olan Trump taraftarlarının küçük gruplar halinde, Trump hakkındaki soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in ofisi etrafında dolaştığı gözlendi.

Eski Başkan Trump, Bragg'in soruşturmasıyla ilgili olarak salı günü tutuklanabileceğini belirterek, bu nedenle destekçilerine protesto çağrısında bulunmuştu.

Manhattan Bölge Savcısı Bragg'in, porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili Trump hakkında bir dava açmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Daniels'in, başkanlık yarışına girmeden önce Trump'la bir ilişkisi olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerinden önce 130 bin dolarlık sus payı aldığı iddia edilmişti.

Etiketler : New York Trump Sosyal medya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX