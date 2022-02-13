VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BAE: Başkan Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor
Ermenistan'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt gerekçesiyle 2 tekneye el koydu
Rusya'nın Stockholm Büyükelçisine göre Batı'nın yaptırımları Putin'in umurunda değil
Sağlık Bakanlığı 13 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı!
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama geldi
"Ukrayna krizi Avrupa barışı için çok ciddi tehdit"
Almanya'da ikinci Steinmeier dönemi
Bakan Soylu'dan Cumhur İttifakı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş paylaşımı
13 gündür aranan Barış'tan acı haber... Ölü bulundu
Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Yunan'dan ağır tahrik!
"O paralarda bizim hakkımız var"
Putin'den Fransa'ya büyük ders!
Başkan Erdoğan'dan 13 Şubat Dünya Radyo Günü paylaşımı
Sette Kovid paniği
Şükrü'yü kıskandı
Evleri ayırmadık
Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedildi!
Oyuncu Cemil Özbayer vefat etti
13 Şubat 2022 Pazar 23:19:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 23:28:00

Ermenistan'da korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, Türkiye'nin deprem üssüne en yakın ilçesi Kars Akyaka'da olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, sınır illeri olan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde saat 21.25'te Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde depremin meydana geldi. Deprem; Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da da hissedildi. Kars'ta vatandaşlar depremle birlikte sokaklara çıkıp ateş yakarak beklemeye başladı.

Kars Valiliği sosyal medya hesaplarından depremle ilgili açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında, "Ermenistan'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar her hangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün, "Evde salondaydık, deprem olunca dışarı çıktık. Umarım önemli bir şey yoktur. Halkın yüzde 70'i dışarıda" diye konuştu.

Deprem anında bir kafede oturduklarını söyleyen Hakan Ağbaş, "Hemen çıkıp eve geldik. Komşular dışarıdaydık . Bizde burada beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim ise Ermenistan merkezli deprem ile ilgili olarak ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD Başkanlığı, depreme en yakın ilçe olan Kars Akyaka'da olumsuz bir ihbarın alınmadığı bilgisini paylaştı.

Bu arada AFAD verilerine göre 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından yine merkez üssü Shirak kentinde saat 21.28'de 3.9 ve saat 21.34'de ise 3 büyüklüğünde artçık depremler kaydedildi. (DHA)

Etiketler : afad ermenistan deprem deprem türkiye deprem kars ağrı ığdır ardahan
Evlilik tarihi netleşmedi

Evlilik tarihi netleşmedi
Reklamcıların markajında

Reklamcıların markajında
Oscar'dan umutlu değil

Oscar'dan umutlu değil
-17 derecede defile

-17 derecede defile
Bir oyuna 4 milyon lira harcadı

Bir oyuna 4 milyon lira harcadı
‘Barbaroslar' büyük bir şans

‘Barbaroslar' büyük bir şans
Maçta tatsız karşılaşma

Maçta tatsız karşılaşma
Kılıç kaburgama saplandı

Kılıç kaburgama saplandı
Kıyafetten servet kazandı

Kıyafetten servet kazandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER