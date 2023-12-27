Erbil'de bomba yüklü İHA düşürüldü
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Erbil'in Bahirka beldesinde bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) düşürdü.
Irak'ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri tarafından bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, koalisyon güçlerinin Erbil'in Bahirka beldesine bağlı Aşokani köyü yakınlarında bomba yüklü bir İHA'yı düşürdüğü kaydedildi.
Olayda can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadığı belirtildi.
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