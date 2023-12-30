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30 Aralık 2023 Cumartesi 12:03:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 12:03:00

Endonezya'nın Açe eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Sinabang kasabasının 362 kilometre doğusu olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, denizin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremde şu ana kadar hasar veya can kaybı bildirilmezken, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi bulunmadığı ancak artçı sarsıntılar olabileceği uyarısını yaptı.

Batı Java'nın Cianjur kentinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 331 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'ya bağlı Sumatra adası açıklarında, Hint Okyanusu'nda Aralık 2004'te meydana gelen 9,4 büyüklüğündeki deprem, çoğu Açe eyaletinde olmak üzere çevre ülkelerde 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan tsunamiyi tetiklemişti.

270 milyondan fazla nüfusla geniş bir takımada olan Endonezya, dünyada sismik hareketler ve volkanik patlamaların en fazla görüldüğü "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Etiketler : endonezya açe deprem
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