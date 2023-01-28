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28 Ocak 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 11:30:00

Elon Musk, Beyaz Saray danışmanlarıyla görüştü

Kaynak: AA

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları John Podesta ve Mitch Landrieu ile bir araya geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Musk'ın, Biden'ın temiz enerjiyle ilgilenen kıdemli danışmanı Podesta ve altyapı çalışmaları koordinatörü kıdemli danışmanı Landrieu ile bir araya geldiğini duyurdu.

Musk ile danışmanların, enflasyonu düşürme ve altyapı yasası kapsamında elektrikli araçların rolü ve yakıtlardan ziyade elektrik kullanımının artırılması konularını ele aldığını kaydeden Jean-Pierre, görüşmenin Biden'ın altyapı çalışmaları ve ekonomiyi ne kadar ciddiye aldığını gösterdiğini aktardı.

TYRE NICHOLS'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Jean-Pierre, Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'un darbedilmesine ilişkin görüntülerin yayınlanacağı haberleri üzerine Biden'ın dün Nichols'un ailesine taziyelerini ileterek, sükunet çağrısı yaptığını aktardı.

Beyaz Saray'ın olası protestoların şiddete dönüşmesi durumunda hazırlıklı olmaları için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olduğunu belirten Jean-Pierre, kolluk kuvvetlerinin güç kullanma standartları ve hesap verilebilirlikleri ile ilgili düzenlemelere ilişkin Kongre'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Jean-Pierre, bu kapsamda Biden'ın "George Floyd Polis Yasası"nı kabul etmeleri için Kongre'ye çağrı yaptığını kaydetti.

İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDA YÜKSELEN TANSİYON

Beyaz Saray Sözcüsü, İsrail ile Filistin arasında son dönemde yükselen gerginliğin de düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, her iki tarafın da eşit derecede güvenle yaşamayı hak ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgede görüşmeler gerçekleştireceğini anlatan Jean-Pierre, Biden'ın iki devletli çözüm vurgusunun devam edeceğinin altını çizdi.

Jean-Pierre, Biden'ın, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret ihtimaliyle ilgili ise "Şu anda savaşın yıl dönümü için seyahat planımız yok." dedi.

Etiketler : elon musk beyaz saray abd
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