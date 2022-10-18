Ege'de geri adım!

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18 Ekim 2022 Salı 10:56:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 10:56:00

ABD'den Ege açıklaması: Taraf tutmuyoruz!

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "ABD Ege'deki ortakları arasında taraf tutmuyor" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'hayır'." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Flake'in açıklaması paylaşıldı.

"Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır." değerlendirmesinde bulunan Flake, şu anda ortak çabalarının, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklandığını aktardı.

Flake, Türkiye'nin özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak, Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır."

Etiketler : ABD Ege Türkiye ve Yunanistan
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