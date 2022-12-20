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20 Aralık 2022 Salı 19:24:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 19:24:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya-Ukrayna arasında 10 aydır süren savaşta Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik 700'den fazla saldırı gerçekleştirildiğini duyur

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya-Ukrayna arasında 10 aydır süren savaşta Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik 700'den fazla saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

DSÖ Ukrayna Temsilcisi Dr. Jarno Habicht, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Ağırlaşan kış şartları nedeniyle Ukrayna'da hastalık riskinin de arttığını belirten Habicht, bu durumun milyonların ruh sağlığını tehdit ettiği uyarısı yaptı.

Habicht, "24 Şubat'tan bu yana DSÖ, sağlık hizmetlerine yönelik tesisleri, malzemeleri, ulaşımı ve diğer araçları etkileyen, sağlık çalışanları ve hastaları yaralayan ya da öldüren 700'den fazla saldırıyı doğruladı. Bu durum, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Sağlık, hiçbir zaman hedef olmamalı" ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'da sivillerin yaşadığı yerleri bombaladığına ve enerji alanlarının hedef aldığına değinen Habicht, enerji alanında yaşanan kesintilerin, hastane ve sağlık hizmetleri noktasında büyük aksaklıklara neden olduğunu kaydetti.

DSÖ'DEN UKRAYNA'YA 2 BİN TONDAN FAZLA MEDİKAL MALZEME YARDIMI

"Su konusunda yaşanan eksiklik, hastanelerin insanlara temel sağlık hizmetleri veremeyeceği anlamına geliyor." diyen Habicht, devam eden savaş neticesinde soğuk algınlığı ve diğer hastalık türlerinde de artış yaşanacağını işaret etti.

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın insanların ruhsal sağlığını da etkilediğini dile getiren Habicht, DSÖ'nün 10 milyona yakın Ukraynalının, anksiyete ve stresten daha ağır sebeplere kadar değişen sebepler nedeniyle zihinsel bozukluk yaşadığını söyledi.

Habicht, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana DSÖ'nün Ukrayna'ya 2 bin tondan fazla medikal malzeme tedarik ettiğini bildirdi.

Etiketler : dsö Ukrayna rusya
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