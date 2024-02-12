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12 Şubat 2024 Pazartesi 18:03:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 18:03:00

Dünya Hükümetler Zirvesi Dubai'de başladı

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi" 25'ten fazla devlet başkanı ve hükümet liderinin katılımıyla başladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleşen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 14 Şubat'a kadar süreceği belirtildi.

Zirvede dünyanın karşı karşıya kaldığı acil sorunların gölgesinde geleceğe dair fırsat ve zorlukların ele alınacağı aktarılan haberde, zirveye 25'ten fazla devlet ve hükümet liderinin katılım gösterdiğine işaret edildi.

Dubai'de gerçekleşen zirveye dünyanın farklı ülkelerinden 120 hükümet heyetinin yanı sıra 85'i aşkın uluslararası ve bölgesel örgütün katılım sağladığı vurgulanan haberde, 4 binden fazla katılımcı arasında dünyanın dört bir yanından uzman, düşünür ve yetkililerin de zirvede bulunacağı ifade edildi.

Haberde, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında 6 ana temada gerçekleşecek 15 küresel forumda gelecekteki küresel büyük dönüşümlerin ele alınacağına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği belirtilmişti.

Açıklamada, Zirve vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğinin öngörüldüğü kaydedilmişti.

Etiketler : Dubai Dünya Hükümetler Zirvesi BAE
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