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07 Mayıs 2021 Cuma 00:24:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 00:24:00

Dünya diken üstünde: Nereye düşecek?

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ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mice Howard, roket kalıntılarının 8 Mayıs'ta düşmesini beklediklerini ancak nereye düşeceğinin, gezegene inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etmişti.

İtalya merkezli gökbilimciler, yörüngedeki Çin roketinin bir görüntüsünü yakaladı. Long March 5B'nin bu hafta sonu dünyaya kontrolsüz bir giriş yapması bekleniyor.

Çin'in yörüngedeki Long March 5B roketinin ilk görüntüsü gökbilimciler tarafından yayınlandı.

İtalya merkezli Virtual Telescope Project, 'Elena' robotik teleskopuyla roketin görüntüsünü yakaladı.

"GÖRÜNTÜLEMESİ OLDUKÇA ZORDU"

Görüntüyü yakalayan Virtual Telescope Project'te görevli gökbilimci Gianluca Masi, şunları söyledi:

"Güneş ufkun sadece birkaç derece altındayken gökyüzü inanılmaz derecede parlaktı. Bu koşullar görüntülemeyi oldukça zor bir hale getirdi, ancak robotik teleskopumuz başarılı oldu. Bu robotik tesisimizin gökyüzündeki nesneleri izleme konusundaki inanılmaz yeteneklerini gösteren bir olaydı."

ROKET OLDUKÇA HIZLI HAREKET EDİYOR

Virtual Telescope Project'in çekmiş olduğu görüntülerden yararlanan uzmanlar 435 mil yukarıdan geçen roketin son derece hızlı hareket ettiğini de duyurdu.

Dünya çapındaki uzay ajansları ve gökbilimciler, Dünya'ya dönecek olan Long March 5B ile ilgili gelişmeleri takip ediyorlar. 21 tonluk devasa Çin roketinin dünyaya kontrolsüz girişi sonrası yerleşim bölgelerine iniş yapabileceği bilgisi pek çok defa manşetlere çıktı.

ABD Uzay Komutanlığı: 8 Mayısta Dünya'ya dönmesini bekliyoruz

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergâhını takip etmeye devam ettiğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mice Howard, roket kalıntılarının 8 Mayıs'ta düşmesini beklediklerini ancak nereye düşeceğinin, gezegene inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etmişti.

ÇİN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Çin basınında, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kontrolden çıkan roketle ilgili açıklamasına ilişkin bir habere rastlanmazken, resmi makamlar da konuya ilişkin bilgi vermedi.

Etiketler : İtalya merkezli gökbilimciler Çin basını ABD Uzay Kuvvetleri
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