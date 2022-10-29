Dünya basınında Türkiye Yüzyılı

Dünya Türkiye Yüzyılına odaklandı uluslararası haber kanalları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yakından takip etti.

"HOLLYWOOD TARZI KLİP" VURGUSU

Fransız basını, Türkiye Yüzyılı şarkısını merceğe aldı.

Haberlerde "Modern Türkiye'nin dünü ve yakaladığı askeri güç, tanıtım toplantısında Hollywoodvari 2 kliple anlatıldı" denildi.

ALMAN BASININDA YENİ ANAYASA ÇAĞRISI YER ALDI

Alman basını, Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını öne çıkardı.

Alman Deutschlandfunk haber sitesi "Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa istiyor" başlıklı analiz yayımladı.

"Erdoğan aile kurumunun güçlendirilmesi ve başörtüsü takan kadınların haklarının korunması gerektiğini söyledi." ifadelerine yer verdi.

YUNAN BASININDA 2053 VURGUSU ÖN PLANDA

Yunan Ethnos gazetesi Cumhurbaşkanı'nın "Artık takip eden değil takip edilen bir ülkeyiz. 2053'te en güçlü 10 ülkeden biri olacağız" cümlesini büyük harflerle verdi..

Greekcitytimes internet sitesi, Erdoğan'ın Ayasofya'ya ilişkin sözlerini satırlara taşıdı.

Cumhurbaşkanı'nın "Birçok neslin hayalini gerçekleştirmiş olmamız, Ayasofya'yı cami olarak yeniden açmamız, küresel vesayete karşı büyük bir meydan okumadır" sözlerini aktardı.

Katar merkezli haber kanalı EL Cezire televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayınla verdi.

"ERDOĞAN, GELECEK YÜZYILDA TÜRKİYE VİZYONUNU ORTAYA KOYDU"

Amerikan Washington Post gazetesi, "Erdoğan Türkiye'nin geleceğini çizdi, yeni anayasa sözü verdi" başlığını kullandı.

Haberde "Erdoğan, gelecek yüzyılda Türkiye vizyonunu ortaya koydu, halkın hak ve özgürlüğünü garanti altına alacak yeni bir anayasa vadetti" denildi