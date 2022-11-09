DSÖ'den sevindiren haber: Ölümler yüzde 90 azaldı

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta örgüte bildirilen koronavirüs bağlantılı can kaybı sayısının 9 bin 400'ün biraz üzerinde olduğunu, şubat ayında ise bu rakamın küresel çapta 75 bini bulduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Uzun bir yol kat ettik ve bu kesinlikle bir iyimserlik sebebi. Ancak hükümetlere, toplumlara ve bireylere uyanık kalmaları çağrımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ghebreyesus ayrıca test ve dizilim oranlarının küresel olarak düşük seyrettiğinin, aşılama açısından zengin ve yoksul ülkeler arasındaki farkın hala çok açık olduğunun ve yeni varyantların çoğalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

DSÖ'ye göre dünya genelinde geçen hafta kaydedilen yeni Covid-19 vakası 2,1 milyonun üzerinde gerçekleşti. Bu sayı bir önceki haftaya göre yüzde 15'lik bir düşüşe işaret ediyor. Haftalık ölümler de bir önceki haftaya kıyasla yüzde 10 azaldı.

Genele bakıldığında ise DSÖ, pandemi ile bağlantılı 629 milyon vaka ve 6,5 milyon ölüm kaydetti.

Yeni vaka sayısında artışta Japonya başı çekerken, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çin bu ülkeyi takip etti.