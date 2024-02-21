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21 Şubat 2024 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 16:00:00

DSÖ'den İsrail'in barınağını bombaladığı Sınır Tanımayan Doktorlar için "dayanışma" mesajı

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) ait barınağı hedef alması ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dayanışma mesajı paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), X sosyal medya platformundan, İsrail ordusunun, karadan girdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan el-Mevasi bölgesinde, MSF'nin barınağını hedef alarak 2 kişiyi öldürmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "MSF'deki meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz ve aile üyelerinin ölümleri nedeniyle başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Saldırıda yaralanan 6 kişinin Refah'taki bir hastaneye nakledildiği belirtilen paylaşımda, DSÖ'nün yaralıların tıbbi bakım almasına yardımcı olduğu bildirildi.

Paylaşımda, "Siviller ve sağlık merkezleri hedef alınmamalı." ifadesi de kullanıldı.

MSF'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Mevasi'de MSF personeli ve ailelerinin kaldığı barınağın bombalandığı belirtilmişti.

Ambulans ekiplerinin olay yerine ulaştığı aktarılan paylaşımda, "Meslektaşlarımızın ailelerinden en az 2 kişi öldürüldü, 6 kişi yaralandı. Yaşananlar karşısında dehşete düştük." ifadesi kullanılmıştı.

Etiketler : dünya sağlık örgütü sınır tanımayan doktorlar bomba israil
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