DSÖ'den İsrail'in barınağını bombaladığı Sınır Tanımayan Doktorlar için "dayanışma" mesajı
Kaynak: AA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) ait barınağı hedef alması ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dayanışma mesajı paylaştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), X sosyal medya platformundan, İsrail ordusunun, karadan girdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan el-Mevasi bölgesinde, MSF'nin barınağını hedef alarak 2 kişiyi öldürmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "MSF'deki meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz ve aile üyelerinin ölümleri nedeniyle başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.
Saldırıda yaralanan 6 kişinin Refah'taki bir hastaneye nakledildiği belirtilen paylaşımda, DSÖ'nün yaralıların tıbbi bakım almasına yardımcı olduğu bildirildi.
Paylaşımda, "Siviller ve sağlık merkezleri hedef alınmamalı." ifadesi de kullanıldı.
MSF'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Mevasi'de MSF personeli ve ailelerinin kaldığı barınağın bombalandığı belirtilmişti.
Ambulans ekiplerinin olay yerine ulaştığı aktarılan paylaşımda, "Meslektaşlarımızın ailelerinden en az 2 kişi öldürüldü, 6 kişi yaralandı. Yaşananlar karşısında dehşete düştük." ifadesi kullanılmıştı.
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