DSÖ uyardı: Ukrayna'da 7,8 milyon kişi insani desteğe ihtiyaç duyacak

Habicht, DSÖ'nün, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna sağlık sisteminin yaşadığı zorluklara ilişkin düzenlediği basın toplantısına çevrim içi katıldı.

Savaşın yaşandığı ikinci kış dönemine girildiğini kaydeden Habicht, soğuk ve uzun bir mevsimin yaşanacağını, bunun da halk sağlığı üzerinde de etkilerinin olacağını kaydetti.

Habicht, Ukrayna'da hastalık yükündeki artışa dikkati çekerek, "Savaş bugün bitse bile Ukrayna genelinde milyonlarca insanın sağlık ihtiyacı artacak." dedi.

Ukrayna'daki insani ihtiyaçların 2024'te de aynı şekilde devam edeceğini öngördüklerini belirten Habicht, özellikle ülkenin doğusu ve güneyinde daha fazla ihtiyaçlara odaklanmak gerektiğini söyledi.

Habicht, "Sağlık ortaklarımızla 2024'te 7,8 milyon kişinin insani desteğe ihtiyaç duyacağını değerlendiriyoruz. İnsani aktör olarak 3,8 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz. Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik 1400'den fazla saldırının olduğunu belgeledik. Bu saldırılar devam ediyor ve sağlık hizmetlerine yönelik riskler oluşturuyor." diye konuştu.