VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ: Türkiye akıl sağlığı ile mücadelede oldukça kararlı
TÜGVA'dan girişimci adayı gençlere tarihi fırsat!
Bakan Yanık'tan terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğuna doğum günü sürprizi
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekoru
Ankara'da bir evde tarihi eser niteliğinde eşyalar ve uyuşturucu ele geçirildi
Öldürülen hamile Raziye'nin annesi: Kızım bir şeylerden korkuyordu
Pandemide kesilen cezalarının kaldırılması için başvuru gerekmeyecek
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e "yoğun kar" uyarısı
Güney Kore'de Hyundai'nin geliştirdiği şoförsüz otobüsler trafiğe çıktı
Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
Başkan Erdoğan, köprüde intihar etmek isteyen kişiyi ikna etti
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu edildi
Yunanistan'da insan hakları örgütüne mali soruşturma
Emine Erdoğan, Konya'da hayvan barınağında yaşananları kınadı
Türkiye, yeniden kurulan tedarik zincirinde Avrupalı şirketler için üçüncü en popüler ülke
"Yunus Çocuk" 2 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak
"(Teröristler) Kimin eteğine yapışırsa yapışsın döktükleri kanın hesabını soruyoruz ve soracağız"
"TSK, üstün operasyonel kapasiteye sahip dünyanın sayılı ordularından biridir"
Cuma hutbesinde sokak hayvanlarının "başıboş bırakılmaması" çağrısı yapıldı
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi
Eskiyen ATM'lerin yuttuğu paralar şikayetleri artırdı
‘Teşkilat'tan taklit göndermesi
Gelecek endişesi azaldı
Atölye'de çalışıyor
25 Kasım 2022 Cuma 19:16:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 19:16:00

DSÖ: Türkiye akıl sağlığı ile mücadelede oldukça kararlı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Akıl Sağlığı Danışmanı Dr. Ledia Lazeri, Türkiye'deki kurumların akıl sağlığı sorunları ile yerel ve ulusal seviyede mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

DSÖ'ye göre, Avrupa'da her 6 kişiden 1'i, yaklaşık 155 milyon insan akıl sağlığı sorunları yaşıyor.

Akıl sağlığı sorunlarının herkesi hayatının bir döneminde etkileyebileceğini belirten uzmanlar, donanımlı akıl sağlığı sistemlerinin ve ihtiyaç duyanlara yeterli desteğin sağlanmasının önemine vurgu yapıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Lazeri, Türkiye'nin akıl sağlığı konusundaki çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Türk hükümetinin ve yerel kurumların akıl sağlığı sorunları ile mücadelede tecrübesine ilk elden şahit olduğunu belirten Lazeri, Türkiye'deki kurumların bu konuda "hem ulusal hem yerel seviyede oldukça kararlı" olduğunu dile getirdi.

Lazeri, ulusal akıl sağlığı yasasına ilişkin Türkiye parlamentosunda görüşmelerin yapıldığını belirterek, akıl sağlığı sorunları ile mücadelede Türkiye'nin oldukça iyi ve kuşatıcı bir Ulusal Eylem Planı'na sahip olduğunu vurguladı.

Umut evleri ve bakımevleri dahil akıl sağlığı merkezlerinin sayısının tüm Türkiye'de arttığını söyleyen Lazeri, Türkiye'nin bu merkezleri geliştirmede attığı adımların "oldukça kapsamlı" olduğunu kaydetti.

Lazeri, Türkiye'nin bu alandaki eylemlerinin, politikaları, düzenlemeleri, servisleri, tecrübe sahibi insanları kapsadığını, doktorlar, hemşireler dahil akıl sağlığı konusunda hizmet veren tüm personelin gerekli eğitimleri aldığını ifade etti.

Pan-Avrupa Ruh Sağlığı Koalisyonu'nun dün Ankara'da sonuçlanan ikinci toplantısını yaptıklarını hatırlatan Lazeri, burada akıl sağlığı sorunu olan kişilerle yaşayan insanları dinlediklerini söyledi.

Lazeri, Ankara civarındaki akıl sağlığı merkezlerini gezme fırsatı da bulduklarını belirterek, toplantıya katılan misafirlerin bu merkezlerde kullanılan inovasyonları kendilerinin görmesini istediğini aktardı.

Türkiye'de akıl sağlığı sorunları yaşayan kişilerin desteklenmesine yönelik DSÖ ile Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde geliştirilen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan bir projenin daha yıllık toplantısının olduğunu belirten Lazeri, bu toplantıya ilişkin "DSÖ içinde olan bizler için bu çok çok önemli bir olay çünkü uluslararası tecrübeyi ve Türkiye'deki ulusal gelişmeleri karşı karşıya getirmemizi sağlıyor." dedi.

Lazeri, tarafların bu sayede birbirlerinden öğrenecek çok şeyi olduğunu vurguladı.

Etiketler : Avrupa DSÖ Türkiye
Oğlu için dua istedi

Oğlu için dua istedi
Barış'ın montu üzerinde

Barış'ın montu üzerinde
Çekimler Didim'de

Çekimler Didim'de
'Kuş Uçuşu'na erteleme

'Kuş Uçuşu'na erteleme
‘Gül' dövmesi Başak için mi?

‘Gül' dövmesi Başak için mi?
Havalı sahne

Havalı sahne
Tatilden Deryalı dönüş

Tatilden Deryalı dönüş
Üç film birden çekecek

Üç film birden çekecek
Konuşmama kararı aldı

Konuşmama kararı aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX