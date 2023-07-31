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31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:01:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:01:00

DSÖ: Her yıl Bu bu yüzden 8,7 milyon insan yaşamını yitiriyor

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl tütün kullanımına bağlı olarak 8,7 milyon kişinin öldüğünü bildirdi.

DSÖ'nün küresel tütün salgınıyla ilgili 9. raporu yayımlandı. Tütün kullanıcılarının yaklaşık yarısına yakınının öldüğü belirtilen raporda, "Tütün her yıl 8 milyondan fazla kişiyi öldürüyor. Bunlar arasında pasif olarak sigara dumanına maruz kalan ve 1,3 milyon sigara içmeyen kişi de yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Dünya genelindeki 1,3 milyar tütün kullanıcısının yaklaşık yüzde 80'inin orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşadığı kaydedilen açıklamada, 2020'de dünya nüfusunun yüzde 22,3'ünün tütün kullandığı, bu oranın erkeklerde yüzde 36,7 ve kadınlarda ise yüzde 7,8 olduğu belirtildi.

Raporda, dünya nüfusunun yüzde 71'ine tekabül eden 5,6 milyar kişinin, bugün ölümcül tütün kullanımından hayatları kurtarmak için uygulanan en iyi politikalardan en az biriyle korunduğu ve bu rakamın 2007'ye kıyasla 5 kat arttığı vurgulandı.

DSÖ'nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi kapsamında son 15 yıldır tanıttığı tütünle mücadele stratejisi (MPOWER) sayesinde tütün kullanımında düşüş olduğu aktarılan açıklamada, "Bu azalmanın olmaması halinde bugün tahminen dünyada 300 milyon daha fazla sigara tiryakisi olacaktı." denildi.

Raporda, halkı pasif içicilikten korumaya odaklanılırken, ülkelerin neredeyse yüzde 40'ında halka açık alanlarda "tamamen sigara içilmeyen kapalı alanların" olduğunun altını çizildi.

Dumansız ortamların temiz hava solunmasına yardımcı olduğu, halkı ölümcül pasif içicilikten koruduğu ve insanları tütünü bırakmaya motive ettiği vurgulanan raporda, bu ortamların sigarayı normalleştirmediği gibi gençlerin sigara veya elektronik sigaraya başlamasını önlemeye yardımcı olduğu da belirtildi.

Raporda, ülkelerin tütün kontrolünde kaydettiği ilerleme derecelendirilirken, Mauritius ve Hollanda'nın da şimdiye kadar yalnızca Brezilya ve Türkiye'nin başardığı tüm MPOWER önlemlerinde en iyi uygulama düzeyine ulaştığı yer aldı.

44 ülkenin MPOWER önlemlerini uygulamadığı ve tütün sağlığı konusunda korumasız durumda olduğu bildirilen raporda, 53 ülkenin sağlık tesislerinde de sigara içme yasağının tam olarak uygulanmadığı ifade edildi.

DSÖ'ye üye ülkelerin Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni 2003'te kabul ettiği ve şu anda 182 ülkenin bu anlaşmaya taraf olduğu da kaydedildi.

"DSÖ'NÜN POLİTİKALARI DAHA FAZLA KİŞİNİN TÜTÜNÜN ZARARLARINDAN KORUNDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu veriler, DSÖ'nün delile dayalı olarak en iyi şekilde uyguladığı politikalar neticesinde yavaş ancak emin adımlarla daha fazla kişinin tütünün zararlarından korunduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Mauritius'u Afrika'daki ilk ülke olduğu için ve Hollanda'yı Avrupa Birliği'nde DSÖ tütün kontrolü politikalarının tüm paketini en üst düzeyde uygulayan ilk ülke olduğu için tebrik etti.

DSÖ Sağlık Teşviki ve Geliştirilmesi Departmanı Direktörü Rudiger Krech de tütün kullanımının her yıl dünya genelinde 8,7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.

Krech, tüm ülkelere tütün salgınıyla mücadele etmek için tüm MPOWER önlemlerini en iyi şekilde uygulama ve bu halk sağlığı önlemlerine karşı lobi yapan tütün ile nikotin endüstrilerine karşı mücadele çağrısında bulundu.

Etiketler : dsö sigara kullanımı sigara ölümleri
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