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11 Şubat 2024 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 15:23:00

DSÖ, Gazze'deki Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalardan endişeli

Kaynak: AA

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail güçlerinin Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dün DSÖ misyonunun Nasır Hastanesi'ne ulaşmasının engellendiğini belirtti.

Hastanenin asgari seviyede hizmet verdiğini kaydeden Ghebreyesus, "Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hastaların ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, sağlık hizmetleri ve personelinin hedef olmaması yönündeki çağrılarını yinelerken, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

HASTANEDE 10 BİN KİŞİNİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kapılarına, binalarına ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtığını ifade etmişti.

Sağlık ekiplerinin hastane bünyesindeki bir binadan diğerine hareket edemediğini belirten Kudra, açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını belirtmişti.

Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe duyduklarını bildirmişti.

Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA da İsrailli keskin nişancıların Nasır Hastanesi'ne açtığı ateş sonucu bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesi'ni iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor

Etiketler : dünya sağlık örgütü gazze nasır hastanesi çatışma
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