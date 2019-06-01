Doktora görünmemiş

65 yaşındaki Merkel, ülke kamuoyunda sağlığıyla ilgili oluşan kaygılara cevap verdi. Japonya'daki G20 zirvesinde Alman DPA haber ajansına konuşan Angela Merkel, durumunun iyi olduğunu söyleyip ‘sağlığıyla ilgili endişelerin hızla yok olacağına inandığını’ belirtti. Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel ‘doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını’ ifade etti.