Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem oldu
Kaynak: AA
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar'ın kuzeyindeki Kızılsu Kırgız Özerk İli'ne bağlı Atuş ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmadı.
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