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19 Aralık 2023 Salı 07:38:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 07:38:00

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen depremde 111 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre 111 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, dün gece yarısından bir dakika önce, merkez üssü Cişişan Baoan Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre Gansu eyaletinde 100, komşu Çinghay eyaletinde 11 kişi hayatını kaybetti.

İki eyaletin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremde Gansu'da 96, Çinhay'da 124 kişi yaralandı. Ayrıca çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü.

Kurtarma çalışmaları için yerel itfaiye ve afet birimlerinden 580 kişilik ekip bölgeye sevk edildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının acil yürütülmesi çağrısı yaptı, depremden etkilenen vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.

Görgü tanıkları depremin ardından bölgede çok sayıda evin, yol ve altyapının zarar gördüğünü, ilçeye bağlı birçok köyde elektrik ve su kesintilerinin olduğunu bildiriyor.

Yerel meteoroloji birimleri, bölgede bugün hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyor.

DEPREM BÖLGESİ

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın insan yaşamını yitirmişti.

Etiketler : çin gansu deprem
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