VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soykırımcı İsrail'den Gazze'de katliam!
ABD polisinden Filistin'e destek gösterisine müdahale
Çin'in Çüeçiao-2 uydusu fırlatıldı
Gazze'nin kuzeyine denizden yardım ulaştı
"İsrail çöküş taşıyor"
Tunus'ta 1467 mahkum affedildi
20 Mart 2024 Çarşamba 07:17:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 07:17:00

Çin'in Çüeçiao-2 uydusu fırlatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin, Ay görevlerinde keşif araçlarının Dünya ile irtibatını sağlamak üzere bir aktarım uydusunu uzaya gönderdi.

"Çüeçiao-2" (Saksağan Köprüsü-2) uydusu, Long March-8 taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun kısa bir uçuşun ardından roketten ayrılması ve birkaç gün içinde Ay yörüngesindeki planlanan konuma yerleşmesi bekleniyor.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen uydu, CAST2000 uydu platformunun iskeleti üzerine inşa edildi.

Yaklaşık 1,2 ton ağırlığındaki uydunun, biri Ay'daki keşif araçlarıyla iletişim, diğeri ise Dünya'ya veri aktarımı için kullanılan 4,2 ve 0,6 metre çaplarında iki parabolik anteni bulunuyor.

AY KEŞİF GÖREVLERİNDE KULLANILACAK

Çüeçiao uydularının ilki, 2018'de Çin'in Ay'ın uzak yüzüne ilk yumuşak inişi yaptığı Çang'ı-4 görevinde kullanılmak üzere uzaya gönderilmişti.

Yeni fırlatılan uydunun, öncelikle bu yıl Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere gönderilmesi planlanan "Çang'ı 6" keşif aracının iletişimini sağlaması amaçlanıyor. Uydu, daha sonra diğer keşif görevlerinde de kullanılacak.

Çin, Ay'daki keşif faaliyetini gelecek yıllarda yeni görevlerle sürdürmeyi planlıyor. Bu kapsamda, "Çang'ı 6"nın ardından, 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7" ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.

Ülke, 2030'larda Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi, Uluslararası Ay Araştırma Üssü kurarak daha ileri keşif faaliyetlerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Etiketler : çin ay roket uydu
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX