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20 Kasım 2023 Pazartesi 07:57:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 07:57:00

Çin'den Gazze için harekete geçilmeli çağrısı

Kaynak: AA

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Çin Dışişleri Bakanı Vang, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Vang, "Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı." dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Vang, "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : çin gazze çağrı
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