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27 Şubat 2024 Salı 08:30:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 08:30:00

Çin'den ABD'ye tepki: Karalama taktiği

Kaynak: AA

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Çin, ABD'nin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğine ilişkin yıllık değerlendirme raporunda "Pekin'in ekonomide ve ticarette devlet kontrolünü esas alan piyasa dışı pratikleri benimsediğine" yönelik eleştirilerini "karalama taktiği" olarak nitelendirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in çok taraflı ticaret sistemini desteklediği ve DTÖ'ye uyum konusunda verdiği sözleri tuttuğu, buna karşın Washington yönetiminin, kurallara uymadığı halde sorumluluğu başkalarına yüklediği belirtildi.

ABD'nin "ayrımcı sanayi politikalarıyla" küresel tedarik zincirlerine zarar verdiği savunulan açıklamada, "ABD kendi tutumunu gözden geçirmek ve düzeltmeye çalışmak yerine karalama taktikleriyle suçu başkalarına yükleyerek sabotaj ve ihlallerinin üzerini örtmeye çalışıyor" ifadesine yer verildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Çin'in, DTÖ'ye üyeliğinden bu yana uluslararası ticaret sistemi ve kurallarına uyumundaki ilerlemeye ilişkin değerlendirme raporunu 23 Şubat'ta sunmuştu.

Raporda, Çin'in, DTÖ'ye üye olmasının üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen hala ekonomide ve ticarette devlet kontrolünü esas alan piyasa dışı bir yaklaşımı benimsediği, bunun DTÖ'nün temsil ettiği normlara ve değerlere, onun oluşturduğu uluslararası ticaret sistemine "en büyük tehdit" olduğu görüşü ifade edilmişti.

Etiketler : çin abd dünya ticaret örgütü ekonomi ticaret
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