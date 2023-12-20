VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya ve Mısır, Gazze'de acil ateşkes çağrısını tekrarladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı
8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hollanda'da binler Gazze için buluştu: 8 bin çift ayakkabı bırakıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Çin'de temaslarını sürdürüyor
Çin'de depremin bilançosu artıyor: Ölü sayısı 131'e çıktı
20 Aralık 2023 Çarşamba 18:15:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 18:15:00

Çin'de depremin bilançosu artıyor: Ölü sayısı 131'e çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 131'e yükseldi.

Yerel yönetimlerden yapılan açıklamaya göre, Gansu eyaletinde 113, komşu Çinghay eyaletinde 18 kişi hayatını kaybetti.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 18 Aralık'ta gece yarısından bir dakika önce, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk İlçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Deprem nedeniyle iki eyaletin sınırına yakın bölgede çok sayıda ev yıkılmış, su ve elektrik şebekeleri, ulaştırma altyapısı ile iletişim ağları zarar görmüştü.

Depremde 1000'den fazla kişi yaralanmış, hasar gören yerleşim yerlerindeki 87 bin kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

Mevsimsel soğuk hava dalgasının etkilediği bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesi arama, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, depremde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların iskanı için çadır sıkıntısı yaşanıyor.

- Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler : ÇİN DEPREM CAN KAYBI Gansu eyaleti
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX