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17 Aralık 2023 Pazar 18:20:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 18:20:00

Çin uzaya bir yeni uydu gönderdi

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Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen Di'er-1 uydusu SQX-1 roketi ile yörüngeye gönderildi.

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden SQX-1 roketiyle Di'er-1 uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, yörüngeye uydu gönderdi. Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 15.00'de ticari taşıyıcı roket SQX-1 ile Di'er-1 uydusu planlanan yörüngeye fırlatıldı. Çin, altıncı kez SQX-1 roketini fırlatmış oldu.

Etiketler : Dier-1 Uydu Jiuquan
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