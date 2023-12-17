Çin uzaya bir yeni uydu gönderdi

Çin uzaya bir yeni uydu gönderdi

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden SQX-1 roketiyle Di'er-1 uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, yörüngeye uydu gönderdi. Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 15.00'de ticari taşıyıcı roket SQX-1 ile Di'er-1 uydusu planlanan yörüngeye fırlatıldı. Çin, altıncı kez SQX-1 roketini fırlatmış oldu.