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Çin: Seçimler Türkiye'nin iç meselesi, buna karışmayız
27 Nisan 2023 Perşembe 15:01:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 15:01:00

Çin: Seçimler Türkiye'nin iç meselesi, buna karışmayız

Kaynak: AA

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Çin, Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) ABD'deki yayın kuruluşunun tepkiye yol açan sosyal medya paylaşımlarının ardından, Türkiye'deki seçimlerin ülkenin iç işi olduğunu, Çin'in karışmaya veya müdahale etmeye niyetinin olmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, CGTN Amerika'nın, Twitter'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yanlış bilgiler içeren paylaşımıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

AA muhabirinin, yayın kuruluşunun kaynak belirtmeden yaptığı paylaşımların daha sonra kaldırıldığını fakat düzeltilmediğini, sosyal medyada başka medya kuruluşları ve kişisel hesaplarda yayıldığını hatırlatması üzerine Sözcü Mao, "Bahsettiğiniz olayın ayrıntılarını bilmiyorum. Ama şunu söylememe izin verin; Türkiye Çin'in dostudur. Çin, ülkelerin iç işlerine karışılmasına daima karşıdır. Seçimler Türkiye'nin iç işidir, Çin buna karışmayacak veya müdahale etmeyecektir." dedi.

CGTN Amerika, dün Twitter hesabında yaptığı iki paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili dezenformatif içerikler sunmuştu.

Kuruluş, sonradan iki paylaşımı silmiş, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili önceki haberlerin "doğrulanmadığını" bildirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan "mesnetsiz iddiaları" kesin olarak reddederek, Erdoğan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına video konferans yoluyla katılacağını duyurmuştu.

Erdoğan'ın sağlığına ilişkin, aralarında CGTN'nin olduğu bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşan Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildiren Altun, "Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İletişim Başkanlığının Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı' yönündeki iddialar doğru değildir." ifadelerini kullanmıştı.

CGTN Amerika, paylaşımlarında iddialarına kaynak göstermezken, haberler yalanlandığı halde düzeltme yapmamıştı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mao Ning CGTN Amerika Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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