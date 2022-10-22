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22 Ekim 2022 Cumartesi 13:19:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 13:19:00

Çin Komünist Partisinin Ulusal Kongresi'nde eski lider Hu Cintao salondan çıkarıldı

Kaynak: AA

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Çin Komünist Partisinin Pekin'de yapılan 20. Ulusal Kongresi, bugün yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.

Partinin en üst yönetim organı Merkez Komite'nin seçildiği toplantıda, Merkez Komite ve Disiplin İnceleme Komitesi çalışma raporları ile Parti Tüzüğü'nde değişiklik onaylandı.

Kongrede yeni seçilen Merkez Komite'de, Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Şi Cinping yer alırken partinin tepe yönetimini oluşturan Daimi Komite'deki 7 üyeden 4'ünün bulunmaması dikkati çekti.

Başbakan Li Kıçiang, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Başkanı Li Canşu, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Vang Yang ve Başbakan Birinci Yardımcısı Han Cıng'ın adları yeni Merkez Komite listesine alınmadı.

Şi'nin üçüncü dönem iktidarının habercisi olan değişim, Çin liderinin yeni kadrolarla yoluna devam edeceğini gösteriyor.

Emeklilik haddinde olan Li Canşu ve Han Cıng'ın parti yönetiminden ayrılmaları bekleniyordu. Başbakan Li Kıçiang, Anayasa'da başbakanlık için öngörülen iki dönem sınırlaması nedeniyle gelecek martta görevini devredecek. Li'nin partideki görevlerinden kendi isteği ile ayrılacağı kulislerde konuşuluyordu. Başbakan adayları arasında adı geçen 67 yaşındaki Vang Yang'ın ise başka bir adayın öne çıkması durumunda yönetimden ayrılması bekleniyordu.

Şi'nin üçüncü dönem iktidarının habercisi

Çin siyasetinde yaklaşık 30 yıldır uygulanan yazılı olmayan kurala göre, bir yönetici Ulusal Kongre yapıldığında 68 yaşını doldurmuşsa, yeni bir göreve atanması veya mevcut görevini sürdürmesi mümkün olmuyor. "67 kalır, 68 gider" şeklinde özetlenen emeklilik haddi kuralı, kongre tarihinde 69 yaşında olan Şi için uygulanmadı.

Şi'nin adının Merkez Komite listesinde yer alması, Çin liderinin yeniden genel sekreter seçilerek iktidarını sürdüreceğine işaret ediyor.

Genel Sekreter Şi dışında halen Daimi Komite üyesi isimlerden ÇKP Birinci Sekteri Vang Huning ve Merkezi Disiplin İnceleme Komitesi Başkanı Cao Leci, listedeki yerlerini korudu.

Yeni seçilen Merkez Komite yarın ilk toplantısını yapacak. Komite kendi içinde 25 kişilik Siyasi Büro'yu ve 7 kişilik Daimi Komite'yi seçecek. Toplantının ardından Çin'in yeni liderleri basının karşısına çıkacak.

Eski lider Hu Cintao salondan çıkarıldı

Kapanış oturumunda eski Çin Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Hu Cintao'nun, Merkez Komite'nin seçilmesinin ardından, Şi'nin konuşması öncesinde, basın mensuplarının salona alındığı sırada anlaşılmayan sebeple dışarı çıkarıldığı görüldü.

Salonda Şi'nin solunda oturan Hu'nun, yanına gelen görevlilerin kolundan tutarak dışarıya eşlik etme girişiminden memnun olmadığı görüldü.

Etiketler : Merkez Komite Salonda Şi Eski lider Hu Cintao
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