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16 Aralık 2022 Cuma 19:21:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 19:21:00

Çin: ABD ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor

Kaynak: AA

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Pekin yönetimi, ABD'nin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle 36 Çinli şirketi ihracat kontrol listesine almasına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çinli şirketlerin ve kurumların meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağı" belirtildi.

Açıklamada, "ABD, ulusal güvenlik kavramını aşırı genişleterek ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor. Devlet gücünü, Çin şirketlerine ve kurumlarına baskının, piyasa düzenini bozmanın ve ekonomik zorlamanın aracı haline getiriyor." ifadelerine yer verildi.

Kararın Çinli ve ABD'li şirketler arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkilere zarar verdiğine, piyasa kurallarını ve uluslararası ekonomik ve ticari düzenini ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit eden adımın ne iki ülkeye ne de dünya ekonomisine yararı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ihracat kontrollerinin adil, makul ve ayrımcı olmayan şekilde uygulanması, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin kalkınma için kullanılmasına engel olmaması gerektiği belirtilerek, ABD'ye, hatalı uygulamalarına son vermesi ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün olduğu çok taraflı ticaret sisteminin kurallarına uyması çağrısı yapıldı.

Biden hükümeti, Amerikan teknolojisine erişimlerini kısıtlamak amacıyla dün 36 Çinli şirketi kara listeye eklemişti.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında Çin'in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies (YMTC) gibi yapay zeka çip endüstrisinde faaliyet gösteren 21 şirketin de olduğu 36 şirketin Amerikan malları, yazılımları ve teknolojilerine erişimini ciddi şekilde kısıtlayacak katı lisans gereklilikleri uygulanacağı belirtilmişti.

Etiketler : Çin ABD ekonomik zorlama
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