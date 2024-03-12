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12 Mart 2024 Salı 11:50:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 11:50:00

CIA Direktörü Burns, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için ateşkes istedi

Kaynak: AA

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Gazze'de açlık çeken çocuklara gerekli insani yardımların sağlanması için ateşkese ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Washington Post'un haberine göre, Burns, ABD Senatosu İstihbarat Komitesindeki küresel güvenlik tehditlerine ilişkin yıllık oturumda, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsani yardımların ulaşamaması nedeniyle Gazze'de çocukların yetersiz beslendiğini ve açlıktan ölmek üzere olduklarını belirten Burns, "(Gazze'de) ateşkes olmadıkça, insani yardımı etkili şekilde ulaştırmak çok zor." dedi.

Burns, Hamas ile İsrail arasında esirlerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmanın Gazze'deki insanların ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılmasını sağlayacak geçici bir ateşkese yol açacağını ve bunun "çok değerli" olduğunu ifade etti.

İsrail'in Filistin halkını yok edip etmediğine yönelik soruya karşılık Burns, İsrail'in Hamas'ın saldırılarına "karşılık verme hakkı" olduğunu savunarak, "Ancak bunun Gazze'deki masum siviller üzerinde yarattığı yıkıcı etki konusunda hepimizin dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Burns, İsrail'in Gazze'de daha fazla sivil can kaybını önlemesinin önemini vurguladı.

"GAZZE'DEKİ ÇATIŞMANIN KUŞAKLAR BOYU SÜRECEK ETKİSİ OLABİLİR"

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines de aynı oturumda yaptığı konuşmada, Gazze'ye saldırıların, İsrail'e verdiği destek nedeniyle ABD'ye cephe alan "terörist grupları cesaretlendireceği" uyarısında bulundu.

"Bunu söylemek için henüz erken olsa da Gazze'deki çatışmanın terörizm üzerinde kuşaklar boyu sürecek bir etkisi olması muhtemel." değerlendirmesinde bulunan Haines, Filistin'deki durumun ayrıca bireysel İslamofobik ya da antisemitik eylemleri de teşvik ettiğini gözlemlediklerini aktardı.

Etiketler : abd cia william burns gazze insani yardım
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