VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'a uyarı
Bakan Akar: ABD'den F-16 almak istiyoruz, olmazsa başka alternatifler var
Başkan Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu
Avusturya, Ukrayna'nın dijital altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacak
Çavuşoğlu: Nefret ve şiddetin kısır döngüsünü birlikte çalışarak aşacağız
AB Komisyonu'ndan doğal gazda tavan fiyat uygulanması teklifi
SSB Başkanı İsmail Demir: Bizim, 750 civarı projemiz var
Muş'ta terörden arındırılan köye altyapı hizmeti götürülüyor
27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Emine Erdoğan: Büyüklerin en önemli ödevi, çocuklara duyarlı politikalar üretmek
Beyaz Saray: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
Çavuşoğlu İspanyol ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü
İŞKUR'da usulsüzlük soruşturmasının detayları belli oldu
Suriye Milli Ordusu Afrin'de tatbikat yaptı
Oyuncu Sergen Deveci ameliyata alındı
Irak'ta Dicle Nehri'ndeki kirlilik yaşamı tehdit ediyor
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Erdoğan, Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasını açtı
Hablemitoğlu'nun infaz emri FETÖ'den
Pencereden düşen kediyi havada yakaladı
4 yaşında video izleyerek 2 dil öğrendi
Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli, su tutmaya başladı
Twitter, mavi tık uygulamasının yeniden başlatılmasını erteledi
İtalya 2023 bütçesinin büyük kısmını enerji krizine ayırdı
22 Kasım 2022 Salı 20:14:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 20:14:00

Çavuşoğlu: Nefret ve şiddetin kısır döngüsünü birlikte çalışarak aşacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, nefret ve şiddetin kısır döngüsünü birlikte çalışarak aşacaklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Fas'ın Fes kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Medeniyetler İttifakı Forumu'nun bugün 158 üyeye ulaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Mevlana'nın 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' şiarıyla 2005'te İspanya'yla başlattığımız, bugün 158 üyeye ulaşan Medeniyetler İttifakı'nın Fes'teki toplantısına katıldık. Nefret ve şiddetin kısır döngüsünü birlikte çalışarak aşacağız." ifadelerini kullandı.

Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak.

İlk defa bir Afrika ülkesinin ev sahipliğinde bu sabah başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın hemen her yerinden farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan 1000'den fazla aktivist yer alıyor.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu Fes kenti BM
Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok

Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok
Sipahi ekibi sete çıktı

Sipahi ekibi sete çıktı
Artık dostum değil!

Artık dostum değil!
Burcu ile görüntülendi... "Güzel çıktık mı?"

Burcu ile görüntülendi... "Güzel çıktık mı?"
Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu

Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu
Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"
Her şeyi sildi

Her şeyi sildi
Hilal Cebeci'ye Nazan Öncel'den hediye parça

Hilal Cebeci'ye Nazan Öncel'den hediye parça
Şok suçlama: Borcunu ödemedi

Şok suçlama: Borcunu ödemedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX