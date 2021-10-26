VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ben Bilirim 500. bölümünü kutladı!
Rus basını yazdı: 10 ülkeyi dize getirdi
Başkan Erdoğan Fuzuli Havalimanı'na inen ilk lider oldu
Dark Web'e dev operasyon! 150 kişi yakalandı
TSK'nın karşısına çıkmaya korktular
Büyükelçilerin geri adımı Türkiye düşmanı Kati Piri'yi çılgına çevirdi!
Gündemi sarsacak "Prens Selman" iddiası: Kralı zehirli yüzükle öldürmek istedi
"Türkiye" çağrısı yaptı: Karadeniz'e ihtiyacımız var
"Zihinleri fukara akılları ukala"
“İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?” Söyleşisi Bosphorus Film Lab Kapsamında Gerçekleştirildi
İçişleri'nden 32 ile genelge: Nokta operasyonlar düzenlenecek
TOKİ kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Yıl sonuna kadar 80 bin aile konut sahibi olacak
Altun'dan DW Türkçe'nin spekülasyonuna tepki: İlişkilerimizi zehirliyorsunuz
Kritik projeler hayata geçirilecek
Borsa İstanbul, Sürdürülebilir Borsalar Girişimi Türev Borsaları Ağı'na Kurucu Üye Oldu
Yerli ve milli elektrikli trende tarih belli oldu
Çiftçi, esnaf ve fenomenleri ilgilendiriyor
Esnafa çifte müjde
Gümrüklerde yeni dönem başlıyor
Zincir marketler için hesap günü!
MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu
Büyükelçilerden geri adım
Kandil'den HDP'ye ''600 yeni adam'' talimatı!
Avrupa'nın iş rotası Türkiye
26 Ekim 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 12:30:00

Büyükelçilerin geri adımı Türkiye düşmanı Kati Piri'yi çılgına çevirdi!

ABONE OL

Türkiye karşıtlığıyla bilinen AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçinin geri adım atmasından rahatsız oldu.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 ülkenin Türkiye'deki büyükelçilikleri, ortak bir metin yayımlayarak Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti.

Türk yargısını hedef alan ortak açıklama yapan büyükelçiler, Türkiye'nin içişlerine karıştıklarını kabul edip birer birer geri adım attı.

Büyükelçilerin geri adımı, bir dönem Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü olarak görev yapan ve açıklamalarıyla sık sık Türkiye'yi hedef alan Hollandalı siyasetçi Kati Piri'yi rahatsız etti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in "Hollanda, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Piri, bunun "utanç verici bir görüntü" olduğunu söyledi.

Etiketler : ABD Osman Kavala Gezi olayları Kati Piri
"Bensu ne derse o"

"Bensu ne derse o"
Arşivlik klip

Arşivlik klip
Sorgulayıcı ve gözlemciyim

Sorgulayıcı ve gözlemciyim
İspanya'da sevgi seli

İspanya'da sevgi seli
Şırnak'ta yoğun ilgi

Şırnak'ta yoğun ilgi
Murat Yıldırım eşi Imane'ye övgü yağdırdı

Murat Yıldırım eşi Imane'ye övgü yağdırdı
Cedi ve Ebru evliler kervanına katılıyor

Cedi ve Ebru evliler kervanına katılıyor
Tatlıses aşka geldi

Tatlıses aşka geldi
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER