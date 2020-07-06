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06 Temmuz 2020 Pazartesi 23:33:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 23:33:00

Burkina Faso'da terör saldırısı: 50 ölü

Kaynak: AA

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Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 50 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, teröristler dün kuzeydeki Gorom-Gorom şehrine 50 kilometre mesafedeki Petabouilli köyüne saldırdı.

Teröristlerin sivillerin üzerine rastgele ateş açtığı saldırıda, çoğu kadın ve çocuk 50 sivil hayatını kaybetti.

SALDIRILAR SEBEBİYLE 1 MİLYON KİŞİ EVİNDEN OLDU

Mali sınırındaki Banh bölgesi başta olmak üzere ülkenin kuzey hattı, 2018'den bu yana sık sık terör saldırılarına uğruyor.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.

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