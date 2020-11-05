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05 Kasım 2020 Perşembe 00:24:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 00:24:00

Burkina Faso'da silahlı saldırı: 8 ölü

Kaynak: AA

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Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Soum bölgesindeki Arbinda kentinde bulunan altın madeni sahasına silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda en az 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganlar, yerel halka ait mal ve hayvanları da çaldı.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Etiketler : Burkina Faso Mali ve Nijer Sahel bölgesi
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