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Bu hastalığın teşhisi konulamıyor... 45 kişinin ölümüne neden oldu
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17 Nisan 2024 Çarşamba 15:27:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 15:27:00

Bu hastalığın teşhisi konulamıyor... 45 kişinin ölümüne neden oldu

Kaynak: AA

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Nijerya'nın Kano eyaletinde "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle en az 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gundutse köyünde bazı kişilerde ishal ve kusma semptomları görüldü.

Teşhis konulamayan hastalık nedeniyle çoğu kadın, çocuk ve yaşlı en az 45 kişi yaşamını yitirdi.

Başlangıçta sıtma ve ishal gibi yaygın hastalıklara yakalandıklarını zanneden bölge halkı, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Gundutse'deki sağlık yetkilileri, hastalıkla ilgili Kano Sağlık Bakanlığını bilgilendirdiklerini açıkladı.

Yetkililer, hastalığın kesin nedeninin belirlenmesi için su ve kan örneklerinin toplandığını belirtti.

Gundutse sakinleri, test sonuçlarını beklerken, köydeki kötü hijyen şartlarının hastalığın ortaya çıkmasında bir faktör olabileceğini düşünüyor.

Sokoto eyalet hükümeti de 7 Nisan'da eyalette teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiğini, 127 çocuğun hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Etiketler : nijerya hastalık can kaybı
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