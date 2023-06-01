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01 Haziran 2023 Perşembe 14:46:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 14:46:00

Brüksel'de çiftçiler Doğa Restorasyon Yasası'na karşı gösteri düzenledi

Kaynak: AA

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AB Komisyonu tarafından hazırlanan yasa, birlik üyesi ülkelerde 2030'a kadar ekosistemlerin en az yüzde 20'sinin eski haline getirilmesi şartını koşuyor.

Brüksel'de çok sayıda çiftçi Avrupa Birliği'nin (AB) doğa restorasyon planını protesto etti.

Çiftçi dernekleri Boerenbond ve Copa-Cogega'nın çağrısıyla yaklaşık 100 kişi Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Bölgedeki yollara traktörlerini park eden ve trafik akışını engelleyen çiftçiler, meydanın ortasına bazı küçükbaş hayvan maketleri yerleştirdi.

"Gıda ve ormanlar başarı getiriyor", "Çiftçilerle dayanışma", "Ormanın sahiplerini dinleyin" gibi çeşitli afişler açan protestocular, "Bu resmin neresinde yer alıyoruz?" yazan büyük bir pano kurdu.

Göstericiler, AB tarafından hazırlanan Avrupa Doğa Restorasyon Yasası'nın tarımsal faaliyetlere zarar vereceğini savunanak bu yasanın AP milletvekilleri tarafından reddedilmesini talep etti.

Bazı AP milletvekilleri yasaya karşı hazırlanan bir belgeyi imzaladı.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan Doğa Restorasyon Yasası, birlik üyesi ülkelerde 2030 yılına kadar ekosistemlerin en az yüzde 20'sinin eski haline getirilmesi şartını koşuyor.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AP ve üye ülkeler arasında müzakereler yapılacak.

Etiketler : Brüksel AP milletvekilleri AP
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