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British Museum'dan çalınan eserler için arama kararı
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26 Ağustos 2023 Cumartesi 22:04:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 22:04:00

British Museum'dan çalınan eserler için arama kararı

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British Museum'dan çalınan 2 bin tarihi eser için arama çalışması başlatıldı.

British Museum Başkanı George Obsorne, müzeden çalınan 2 bin tarihi eseri bulmak için çalışmalara başlandığını söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve dünyanın en önemli müzelerinden biri olan British Museum'de çalınan tarihi eserleri bulmak için çalışmalara başlandı. British Museum Başkanı George Obsorne yaptığı açıklamada, "British Museum'dan aralarında altın takılar ve değerli taşların da bulunduğu 2 bin civarında eser çalınmıştı, kurtarma çalışmaları sürüyor. Müze koleksiyonunun tamamı düzgün bir şekilde kategorize edilmedi, hatta kaydedilmedi. Neyin çalındığını bulmak için adli soruşturma yürütülüyor. Çalınan eşyaların bir kısmını kurtarmaya başladık bile" dedi.

Hırsızlıkların müzenin itibarına zarar verdiğini söyleyen Obsorne "Bu yüzden müze adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : BritishMuseum çalınan2bintarihi aramaçalışması
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