Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 12 kişi öldü

Yetkililerden yapılan açıklamada, son 24 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve bazı bölgelerde tahliye çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Toprak kaymalarında şimdiye kadar 12 kişi ölürken bazı kişilerin kaybolduğu haberlere yansıdı.

Rio de Janeiro kentinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Petropolis kentinde ise bazı evlerin yıkıldığı ve 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı.

Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, yoğun yağışlar ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği aktarıldı.