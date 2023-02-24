Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Kaynak: AA
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye çıktı.
Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana etkili olan sel felaketlerinde ölü sayısının 50'e yükseldiği bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, sel ve toprak kaymalarında bin 815 kişinin evsiz kaldığı belirtildi.
Rakamların kesin olmamakla birlikte kayıp olan 30'dan fazla kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
İletişim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bağlantının güçlükle sağlandığı bölgede, yardım faaliyetleri için merkezi hükümetten bütçe aktarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.
- NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı, yardım çalışmalarını yerinde görmek için Adana'ya geldi
- Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
- Yeni silah satış politikasında alıcı ülkenin iç işleri de dikkate alınacak
- ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı yapacak
- Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi
- Japon hükümetinin BoJ adayı Ueda "parasal genişleme" politikalarını sürdürecek