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25 Kasım 2022 Cuma 23:56:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 23:56:00

Brezilya'da 2 okula silahlı saldırı: 3 ölü

Kaynak: AA

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Brezilya'nın Aracruz kentinde bir saldırganın iki okulda düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Kentteki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de çıkan habere göre, sabah saatlerinde ülkenin doğusunda bulunan Espirito Santo eyaletine bağlı Aracruz kentindeki Coqueiral Mahallesi'nde iki farklı okula silahlı saldırı düzenlendi.

Henüz kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganın ilk ve orta öğretim düzeyindeki Primo Bitti devlet okuluna girerek 2 öğretmeni öldürdüğü ve 9 kişiyi yaraladığı, olay yerinden arabasıyla kaçan saldırganın aynı sokaktaki Darwin isimli özel bir okula girerek 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladığı açıklandı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Espirito Santo Eyalet Valisi Renato Casagrande, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aracruz'daki Primo Bitti ve Darwin okullarındaki saldırıya ilişkin soruşturmayı büyük bir üzüntüyle yakından takip ediyorum. Tüm güvenlik birimlerimiz devrededir." ifadelerini kullandı.

Aracruz Belediyesi de kentteki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Etiketler : Brezilya saldırgan eğitime ara
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