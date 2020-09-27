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Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüs can kayıpları artıyor
27 Eylül 2020 Pazar 10:56:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 10:56:00

Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüs can kayıpları artıyor

Kaynak: AA

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Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi sebebiyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Hindistan'da 1155, Meksika'da 399 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1155 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 94 bin 534'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 88 bin 600 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 992 bin 532'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 941 bin 627'ye ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, küresel çapta günlük olarak en yüksek sayıda vaka ve ölümlerin kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'nci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.

BREZİLYA

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 904 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 904 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 141 bin 441’e, vaka sayısı da 28 bin 502 artarak 4 milyon 718 bin 115’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 971 bine yakın vaka ve 35 bin 63 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 50 bin 837 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 399 artarak 76 bin 243'e ulaştı.

Meksika'da vaka sayısı da 5 bin 573 artışla 726 bin 431'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 521 bin 241 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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