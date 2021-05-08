BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan İsrail polisine tepki

Bozkır: Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yapıyorum
Volkan Bozkır, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinden üzüntü duyduğunu belirterek, 1,8 milyar Müslüman için kutsal sayılan Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail polisinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla müdahalesine Twitter hesabından tepki gösterdi.
Volkan Bozkır, "İsrail polisinin, kutsal ramazan ayının son cumasında Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla baskınından üzüntü duydum. 1,8 milyar Müslüman için kutsal ve önemli olan Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yapıyorum." mesajını paylaştı.
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