BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan İsrail polisine tepki

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08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:03:00

Bozkır: Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yapıyorum

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Volkan Bozkır, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinden üzüntü duyduğunu belirterek, 1,8 milyar Müslüman için kutsal sayılan Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail polisinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla müdahalesine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Volkan Bozkır, "İsrail polisinin, kutsal ramazan ayının son cumasında Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla baskınından üzüntü duydum. 1,8 milyar Müslüman için kutsal ve önemli olan Mescid-i Aksa dahil tüm ibadet yerlerine saygı gösterilmesi çağrısı yapıyorum." mesajını paylaştı.

Etiketler : Volkan Bozkır Mescid-i Aksa Birleşmiş Milletler
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