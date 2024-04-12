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BM'de Filistin'in üyeliği konusunda mutabakat sağlanamadı
12 Nisan 2024 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 08:00:00

BM'nin "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi", Filistin'in üyeliği konusunda mutabakat sağlayamadı

Kaynak: AA

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Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliği hakkında "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"nin mutabakat sağlayamadığı bildirildi.

BM Güvenlik Konseyinin nisandaki dönem başkanı Malta'nın Daimi Temsilciliğinden, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Filistin'in üyeliğine dair tavsiyede bulunmak için mutabakat sağlanamadı." ifadesine yer verildi.

Malta'nın konuya ilişkin bir rapor hazırlayacağı aktarılan açıklamada, raporun Konsey üyelerine dağıtılacağı belirtildi.

Öte yandan, Malta'nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelik için koşullarla ilgili bir sıkıntı bulunmadığına işaret ederek, Komitenin üçte ikisinin üyeliği desteklediğini bildirdi.

FİLİSTİN, TAM ÜYELİĞİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınmasını talep etmişti.

Guterres, 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazıp, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.

BM Güvenlik Konseyi de 8 Nisan'da Filistin'in tam üyelik başvurusunu resmi olarak "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne ileteceklerini bildirmişti.

BM'ye yeni üye alma süreci önce Konseyde başlıyor. Görüşmelerin ardından Konsey, konuyu "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne sevk ediyor.

Komitenin olumlu dönüş yapması halinde BM Güvenlik Konseyinin oylama gerçekleştirmesi, olumlu karar için daimi üyelerin hiçbirinin veto yetkisini kullanmaması ve 15 üyeden 9'unun "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Komitenin yanı sıra Konsey üyelerinin üyelik için karar tasarısı sunma yetkisi bulunuyor.

Konseyden olumlu karar çıkması durumunda, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.

Etiketler : filistin birleşmiş milletler tam üyelik
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