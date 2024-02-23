Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Gazze'de ateşkes tasarısını, "verimli bir sonuç doğuracağına inanmadıkları" için reddettiklerini belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kendi önerileri olan rehine takası ve Gazze'ye insani yardımları barındıran formülün daha işlevsel olduğunu savundu.

Blinken, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

ABD'nin de diğer G20 ülkeleri gibi Gazze'deki "çatışmaların sona erdiğini" görmek istediğini vurgulayan Blinken, "BMGK tasarısı verimli olmayacaktı. Bu konuda iki başlıkta çekincemiz vardı, biri tasarı rehinelerle ilgili bir şey söylemiyordu, diğeri de zamanlaması." dedi.

Blinken, ABD'nin önerisinin hem Hamas'ın elindeki rehinelerin kurtarılması hem de Gazze'ye yeteri kadar insani yardımın ulaştırılması noktasında işlevsel olduğunu savunarak, "Biz ivedi bir şekilde kalan rehinelerin serbest bırakılması ve uzatılmış bir insani ateşkesin sağlanmasına odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

BLINKEN'DAN LULA'NIN HOLOKOST'LA İLGİLİ SÖZLERİNE CEVAP



ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarını, Adolf Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımına (Holokost) benzeten Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya yanıt verdi.

Blinken, konuyla ilgili soru üzerine, Lula'nın Holokost'la ilgili yorumuyla "tamamen karşıt fikirde" olduklarını belirtti.

RUSYA'YA NAVALNIY YAPTIRIMLARI



Blinken, Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili soruya da yanıt verirken, cuma günü duyuracakları yeni yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşılık vereceklerini söyledi.

Putin yönetiminin, Navalnıy'ın ölümünden sorumlu olduğunu öne süren Blinken, G20 olarak Ukrayna konusundaki hassasiyetin süreceği mesajını verdi.