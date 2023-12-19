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19 Aralık 2023 Salı 23:57:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 23:57:00

BMGK'da Gazze için yapılan ateşkes oylaması bir kez daha ertelendi

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, New York yerel saatiyle 17.00'de düzenlenmesi planlanan oylama iptal edildi.

İkinci kez ertelenen oylamanın, 20 Aralık'ta gerçekleşmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynaklar, ABD'nin henüz Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hazırlanan Gazze tasarısına ikna olmadığını, destekleyen ülkelerin ise bir kez daha konuya ilişkin sunulan tasarının veto edilmemesi için müzakereleri sürdürme kararı aldığını aktardı.

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hala karar tasarısı üzerinde diğer aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Ne noktada olduğumuzu şimdiden söyleyemem, bugün yürütülecek müzakerelere bir bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

YARDIMLARIN ERİŞİMİ İÇİN ÇATIŞMALARA ARA TALEP EDİLİYOR

Karar tasarısında Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında, BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması isteniliyor.

BM'nin yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve yardımların türleri hakkında "Filistin Yönetimi ve İsrail'e" bilgi vermesi istenilen karar tasarısında, yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısına yer veriliyor.

Karar tasarısında tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali kınanıyor.

GUTERRES 99. MADDEYİ İŞLETMİŞTİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından 8 Aralık'ta BMGK'de yapılan oylamada Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı ABD tarafından veto edilmişti.

ABD daha önce 16 , 18 ve 25 Ekim'de de BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını da veto etmişti.

BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

Etiketler : BM GAZZE ATEŞKES
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